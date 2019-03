Kierspe / Bad Staffelstein (ots) -



Neuentwicklung von IBC SOLAR und Preising sorgt für mehr Sicherheit

bei Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen auf Flachdächern.



Die IBC SOLAR AG, ein weltweit führendes Systemhaus für

Photovoltaik (PV) und Energiespeicher, und die Preising GmbH und Co.

KG, ein erfahrener Anbieter im Bereich Sicherheit, stellen die

Absturzsicherung Aerofix Latch vor. Die Besonderheit: Die

Absturzsicherung ist direkt am Montagesystem IBC Aerofix angebracht

und dachdurchdringungsfrei. Damit schaffen die beiden Unternehmen ein

einzigartiges System für die Sicherung von Installateuren bei der

Wartung von PV-Anlagen auf Flachdächern. AeroFix Latch besitzt eine

europaweite Zulassung und wird durch IBC SOLAR zunächst in der

Schweiz eingeführt, danach folgen Norwegen und Schweden.



Durchdachtes System, kinderleicht anwendbar - mit der neuen

Absturzsicherung AeroFix Latch ist die Sicherheit bei

Wartungsarbeiten im absturzgefährdeten Bereich auf Flachdächern

garantiert. Die Absturzsicherung ist direkt mit dem Modulfeld

verbunden und ermöglicht in Kombination mit geeigneter persönlicher

Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) maximale Bewegungsfreiheit um

die komplette PV-Anlage. Das Begehen des absturzgefährdeten Bereiches

ist möglich, ohne zusätzliches und aufwendiges Ein- und Aushaken.



Unabhängig von der Anordnung der Solarmodule lässt sich die

Absturzsicherung Aerofix Latch auf Modulfeldern mit mindestens 20

zusammenhängenden Solarmodulen anwenden. Die Integration in das

Montagesystem IBC AeroFix bietet eine Reihe von Vorteilen: Zum einen

werden kein zusätzlicher Platz und keine ergänzenden Baumaßnahmen für

die Absturzsicherung auf dem Dach benötigt. Die Dichtigkeit des

Daches wird somit nicht beeinflusst und es entstehen keine

ungewünschten Verschattungen. Damit kann die Dachfläche maximal

genutzt werden. Zum anderen fallen bei der Wartung der PV-Anlagen

keine weiteren Kosten für Gerüste oder Sicherungen an.



Das durch die DEKRA zertifizierte Absturzsystem wurde in einem

dynamischen Fallversuch entsprechend der Normvorgabe getestet und

hält einem Absturzgewicht von drei Personen stand. Erfolgreich

EU-baumustergeprüft erfüllt es zudem alle Anforderungen der

europäischen PSA VO (EU) 2016/425 und bedarf dementsprechend keinen

weiteren Prüfungen.



Die Absturzsicherung AeroFix Latch ist nur in Kombination mit dem

IBC AeroFix Montagesystem anwendbar und wird exklusiv über IBC SOLAR

und seine weltweit mehr als 1.000 autorisierte Fachpartner vertrieben

und montiert. IBC SOLAR führt für seine Fachpartner gezielt

Schulungen für die Installation der Absturzsicherung durch. Eine

Nachrüstung bestehender Anlagen ist jederzeit möglich.



Mehr Informationen zu Services und Produkthighlights von IBC SOLAR

erhalten Besucher in Halle A3, Stand 470 und 670 auf der Intersolar

Europe in München (15. bis 17. Mai 2019), der europäischen Leitmesse

für Solartechnologie.



Über IBC SOLAR



IBC SOLAR ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen und

Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik und Energiespeicher. Das

Unternehmen bietet Komplettsysteme an und deckt das gesamte Spektrum

von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe von

Photovoltaik-Anlagen ab. Das Angebot umfasst Solarparks,

Eigenverbrauchsanlagen für Gewerbebetriebe und Privathaushalte,

netzunabhängige Photovoltaik-Systeme und Diesel-Hybrid-Lösungen. Als

Projektentwickler und Generalunternehmer plant, realisiert und

vermarktet IBC SOLAR weltweit solare Großprojekte. Das

herstellerunabhängige Systemhaus garantiert bei allen Projekten

höchste Qualität und hat weltweit aktuell Photovoltaik-Anlagen mit

einer Leistung von über 3 Gigawatt implementiert. IBC SOLAR arbeitet

mit einem dichten Netz von Fachpartnern zusammen und unterstützt

diese mit eigenen Software-Tools zur Planung und Auslegung von

netzgekoppelten Anlagen inklusive Speicher. Für Energieversorger,

Stadtwerke und Anbieter von Photovoltaik-Lösungen bietet IBC SOLAR

maßgeschneiderte Pakete. Durch technische Betriebsführung und

Monitoring stellt das Unternehmen die optimale Leistung der

Solarparks sicher.



IBC SOLAR wurde 1982 in Bad Staffelstein von Udo Möhrstedt

gegründet, der das Unternehmen bis heute als Vorstandsvorsitzender

führt. Das Systemhaus ist in Deutschland ein Vorreiter der

Energiewende und setzt sich speziell für Energiegenossenschaften mit

eigens geplanten Bürger-Solarparks ein. International ist das

Unternehmen mit mehreren Regionalgesellschaften, Vertriebsbüros und

Partnerunternehmen in über 30 Ländern tätig.



Über Preising



Die Preising GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen und wurde

1950 mit Firmensitz im Bergischen Land gegründet. Heute wird es in

zweiter Generation von Paul-Eric Preising geleitet. Die Unternehmung

bietet ein breites Sortiment an Produkten und Dienstleistungen aus

dem Bereich der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sowie für

das Arbeiten unter Spannung für Energieversorger an. Die Erfahrungen

aus den Bereichen der elektrischen Sicherheit und sicherer

Höhenarbeit sind ein Garant für die hohe Qualität der

Preising-Produkte. Der Kundenkreis besteht aus Energieversorgern

deutschland- und europaweit. Die Unternehmung Preising ist der

Arbeitssicherheitsbranche zuzuordnen.



