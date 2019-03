Berlin (ots) - Nach dem schweren Wirbelsturm Idai steigt in den überfluteten Gebieten in Mosambik die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten. Unterdessen bringt die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung immer mehr Hilfe ins Land. Zwei mobile Krankenhäuser sind auf dem Weg in das Katastrophengebiet. Experten und Material für die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und zur Eindämmung von übertragbaren Krankheiten für zehntausende Menschen sind bereits vor Ort im Einsatz.



"Es mangelt an sauberem Trinkwasser. Die wenigen Notunterkünfte, in denen die Menschen Schutz finden, sind überfüllt. In solchen Lagen kann es sehr leicht zu Ausbrüchen von Cholera kommen - und das gilt es nun mit allen Mitteln zu verhindern", sagt DRK-Mitarbeiter Andreas Lindner in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo.



"Wir gehen davon aus, dass fast eine halbe Million Menschen durch die Verwüstung infolge des Zyklons und die schweren Überschwemmungen obdachlos geworden sind. Eine Fläche größer als das Saarland steht unter Wasser. Viele Menschen haben alles verloren", sagt Lindner. Das Deutsche Rote Kreuz ruft zu Spenden für die notleidende Bevölkerung auf.



Das Deutsche Rote Kreuz hat drei Nothilfeexperten zur Unterstützung seiner mosambikanischen Schwestergesellschaft bei der Versorgung der Bevölkerung mit Hilfsgütern und Material für Notunterkünfte entsandt. Die Helfer des Mosambikanischen Roten Kreuzes sind rund um die Uhr im Einsatz und leisten Sofort- und Nothilfe für die betroffene Bevölkerung. Sie retten Menschen, versorgen Verletzte und verteilen Material für Notunterkünfte sowie lebensnotwendige Güter wie Küchensets, Decken oder Moskitonetze.



Für Journalisten: DRK-Nothilfeexperte Andreas Lindner (deutschsprachig) in Maputo und eine Vertreterin der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) in Beira (englischsprachig) stehen für Interviews zur Verfügung.



Das DRK bittet um Spenden für die notleidende Bevölkerung: IBAN: DE63370205000005023307 BIC: BFSWDE33XXX Stichwort: Wirbelsturm Idai



Pressekontakt: Alexandra Burck Tel.: 030 85404 155 Mobil: +49 172 251 4568 Burck@DRK.de