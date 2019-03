Zürich (ots) - Der Nationalrat hat dem Bundesgesetz für die

Einführung einer elektronischen Identität (E-ID) deutlich zugestimmt.

Er folgte damit dem Antrag des Bundesrates. Die Vorlage geht nun an

den Ständerat. Eine E-ID erlaubt Bürgerinnen und Bürgern, sich im

Internet sicher zu identifizieren, sich einfach mit den Behörden

auszutauschen und mit einer Kennung unterschiedliche Online-Dienste

zu nutzen. ELCA ist ein privater Anbieter einer rein schweizerischen

Lösung, die alle Datenschutz und Sicherheitsansprüche an eine E-ID

erfüllt.



Rechtssicherheit und Vertrauen sind die wichtigsten Güter einer

offenen Gesellschaft und eine wesentliche Voraussetzung für eine

funktionierende Wirtschaft. Die Schweiz sichert diese Pfeiler der

Gesellschaft. Während die meisten Unternehmens- und

Verwaltungsabläufe digital verarbeitet werden, ist die Schweiz noch

nicht durchgehend digitalisiert. So fehlt bis anhin die Möglichkeit,

die Identität von Geschäftspartnern zweifelsfrei zu prüfen. Das

verursacht kostspiele Verwaltungskosten, erschwert den Schutz von

Personen und Unternehmen und ist betrugsanfällig. Dass die Schweiz

eine elektronische E-ID braucht, war im Nationalrat unumstritten.

Teile des Rates kritisierten jedoch die Absicht des Bundesrates, dass

private Anbieter die E-ID herausgeben sollen und der Staat lediglich

die Kontrolle durchführt. Aus Sicht der IT-Branche scheint die

Befürchtung unbegründet, es könnte ein Gesetz für einen

Monoplanbieter entstehen. Es gibt genügend konkurrenzfähige Anbieter

im Schweizer Markt, die neben dem technischen Know-how auch das

Verständnis für nutzerfreundliche Lösungen haben.



Etablierte Schweizer Lösung



ELCA begrüsst deshalb den Entscheid des Nationalrates, eine

staatlich geprüfte und anerkannte E-ID einzuführen, die für eine

Vielzahl von Online-Dienstleitungen eingesetzt werden kann. Dies ist

ein wichtiger Schritt zu Digitalisierung der Schweiz, welche ELCA

seit über 50 Jahren mitgestaltet.



ELCA ist selbst ein IT-Anbieter elektronischer Identitäten und

sicherer Identifikation mit über 15 Jahren Erfahrung auf diesem

Gebiet. Die von ELCA komplett in der Schweiz entwickelte und

betriebene Lösung trustID genügt höchsten Sicherheitsanforderungen.

Die Lösungen bietet vielfältige Identifikationsmethoden von einer

Papierkarte bis zur biometrischen Erkennung sowohl für die Desktop-

wie auch die Mobile-Nutzung.



trustID ist eine Open-Source-Lösung auf der Basis von

Standardtechnologien, die sich einfach in bestehende Umgebungen

integrieren lässt. Standardmässig als Clouddienst verfügbar, kann

trustID auch lizenziert oder als white label erworben werden. Das

ermöglicht es Kunden oder Behörden, die Lösung wenn gewünscht selbst

zu betreiben. Bereits demnächst wird trustID als Lösung für

elektronische Patientendossiers produktiv im eHealth-Markt

eingesetzt. 2018 prä-zertifiziert, soll die Lösung im Frühling 2019

vom Bundesamt für Gesundheit endgültig als Standard für elektronische

Patientendossiers zertifiziert werden.



Mehr zu trustID: www.elca.ch/trustid



