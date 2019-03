Mainz (ots) - Woche 14/19



Di., 2.4.



0.15 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Monsieur Claude 2" von Philippe de Chauveron



Woche 15/19



So., 7.4.



Bitte Folgenänderung beachten



23.45 ZDF-History Königskinder - Nachwuchs im Hause Windsor Großbritannien 2019



(ZDF-History: First Ladies: Die sanfte Macht im Weißen Haus" verschiebt sich auf einen späteren Sendetermin.)



_______________________________



Bitte Folgenänderung beachten



3.35 ZDF-History Königskinder - Nachwuchs im Hause Windsor (von 23.45 Uhr) Großbritannien 2019



(ZDF-History: First Ladies: Die sanfte Macht im Weißen Haus" verschiebt sich auf einen späteren Sendetermin.)



Woche 16/19



Di., 16.4.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Der Fall Collini" von Marco Kreuzpaintner



(Bitte auch für die Wiederholung am 22.4.2019, 4.00 Uhr beachten.)



Woche 17/19



Di., 23.4.



1.10 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Streik" von Stéphane Brizé



(Bitte auch für die Wiederholung am 24.4.2019, 5.10 Uhr beachten.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246