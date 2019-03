Die DZ Bank hat Wirecard nach Ergebnissen einer Prüfung angeblicher Bilanzunregelmäßigkeiten auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro belassen. Es mache sich Erleichterung breit, da die in der "Financial Times" veröffentlichten Vorwürfe weitgehend entkräftet erschienen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sollte der Zahlungsabwickler durch bessere Kontroll- und Frühwarnsysteme an seinem Krisenmanagement arbeiten./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 16:51 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 16:55 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007472060