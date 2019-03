CANCUN, Mexiko, March 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach einer erfolgreichen Wintersaison 2018/2019 hat NexusTours angekündigt, die Geschäftstätigkeiten in Jamaika in den kommenden Monaten auszubauen. Die führende Incoming-Agentur hat gerade zehn neue Fahrzeuge zur Personenbeförderung erworben, darunter 4 Kleinbusse mit 12 Sitzplätzen pro Fahrzeug, 4 Minibusse mit 28 Sitzplätzen pro Fahrzeug und 2 Busse mit je 51 Sitzplätzen, die alle mit Klimaanlage und kostenfreiem WLAN ausgestattet sind. Durch diese neue Investition schafft das Unternehmen mit Sitz in Montego Bay voraussichtlich auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung, denn sie ermöglicht Bereitstellung von mehr als 1.000 Dienstleistungen und die Beförderung von 10.000 Besuchern pro Monat.



Die Aufstockung mit diesen neuen Fahrzeugen zur Personenbeförderung spiegelt das Bestreben der Incoming-Agentur wider, sich ständig weiterzuentwickeln, um die diversifizierten Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Es wird darüber hinaus erwartet, dass sich das Unternehmen dadurch auf dem lokalen Markt abheben kann.

Ruben Gutierrez, President von Sunwing Destination Services/NexusTours, kommentierte dies wie folgt: "Wir suchen immer nach Wegen, um die Kundenerfahrung mit unserem Unternehmen zu verbessern. In den letzten Monaten haben wir festgestellt, dass immer mehr Kunden ihr Urlaubspaket individuell mit uns zusammenstellen möchten - sei es durch die Buchung eines Ausflugs oder durch ein Upgrade ihrer Reisearrangements mit einem privaten Transfer. Durch die Aufstockung mit diesen zusätzlichen Fahrzeugen können wir besser auf ihre Bedürfnisse eingehen und insgesamt einen zusätzlichen Mehrwert in Bezug auf ihr Urlaubserlebnis bieten."

Über NexusTours

NexusTours ist die führende Incoming-Agentur in Mexiko, der Karibik, Mittelamerika und den USA. Unsere Geschäftsstellen befinden sich in 19 Ländern und an 56 Reisezielen. Als lokale Experten an den bedienten Reisezielen bietet NexusTours ein umfangreiches Portfolio an Übernachtungsmöglichkeiten, darunter mehr als 16.000 Hotels, Transferservices (einschließlich Gruppen-, Privat- und Luxusbeförderung) von allen Flughäfen und Häfen, mehr als 4.000 Ausflüge für Reisende aller Altersgruppen und Interessensgebiete sowie erstklassigen Kundenservice. NexusTours ist Teil der Sunwing Travel Group und bietet Zielgebietsdienstleistungen für eine Reihe von führenden nordamerikanischen und europäischen Reiseunternehmen an, darunter Sunwing Vacations, Vacation Express und die TUI Travel Group, sowie für über 1.500 Reisepartner in Lateinamerika, Mexiko, Nordamerika und Europa.

Über NexusCube

NexusTours hat vor kurzem NexusCube eingeführt. Dabei handelt es sich um einen "One-Stop-Shop", in dem Reisepartner alle Arten von Reisedienstleistungen finden können, die von Experten vor Ort in den jeweiligen Zielgebieten angeboten werden. Die Online-Plattform bietet Optionen zur Auswahl von Hotels, Transfers, Besichtigungstouren und Ausflügen und stellt sofortige Bestätigungen für alle gebuchten Leistungen zur Verfügung. Weitere Informationen zum Zugriff auf die Plattform finden Sie unter https://corporate.nexustours.com/corporate/

