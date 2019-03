Bei der Betriebsversammlung muss Ford-Deutschlandchef Herrmann für den Stellenabbau Kritik einstecken. Der oberste Arbeitnehmervertreter übt sich in Optimismus.

Der oberste Arbeitnehmervertreter von Ford Europa, Martin Hennig, hat die Hoffnung bekräftigt, dass das Sanierungsprogramm in seinem Unternehmen weniger drastisch ausfällt als geplant. "Wenn wir in den nächsten zwei Jahren zumindest ein bisschen in die Gewinnzone kommen, wird niemand mit harten Bandagen Personal abbauen wollen", sagte Hennig am Dienstag in Köln der Deutschen Presse-Agentur.

Unlängst war bekannt geworden, dass die Chefetage mehr als 5.000 Stellen bei Ford Deutschland streichen will. Hierbei setzt man auf Abfindungen und ein Vorruhestandsprogramm.

Derzeit hat Ford hierzulande eine Stammbelegschaft von rund 24.000, hinzu kommt noch eine nicht publizierte Zahl an Leiharbeitern - der Sparkurs soll Stammbelegschaft und Leiharbeiter treffen.

