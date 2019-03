Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels in Shinjuku, Tokio, veranstaltet eine Sonderausstellung mit dem Titel "Japans Seele und die Schönheit von Schwertern und Rüstungen von legendären Handwerkern", bei der vom 25. April (Donnerstag) bis 27. Juni (Donnerstag) in der Lobby im dritten Stock unseres Hotels schöne japanische Schwerter und Rüstungen ausgestellt werden. Diese Ausstellung ist Teil unserer Kulturprogrammserie, über die den Gästen unseres Hotels aus über 100 Ländern der Welt verschiedene Aspekte der japanischen Kultur vermittelt werden sollen. Diverse kostbare und alte Schwerter, die während der Heian-Ära (794-1185) und anderen Epochen der Geschichte Japans hergestellt wurden, können bewundert werden, darüber hinaus "Tsuba" (Stichblätter von Schwertern, die den Griff von der Klinge trennen) und andere verzierte Teile von Schwertern. Am 14. Mai werden zwei Meister des Schwertziehens von der Ryushin-Shouchi-Schule ab 17:00 in der Hauptlobby eine Livedarbietung geben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190326005907/de/

Swords from various periods in Japanese history dating back to the Heian Period (794-1185) to as recent as the Heisei Period (1989-2019) will be displayed to demonstrate the differing techniques used and improvements made over time. (Photo: Business Wire)