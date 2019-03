Andersen Global hat heute in Katar eine Kooperationsvereinbarung mit Al-Khalifa Law, einer führenden in Doha ansässigen Anwaltskanzlei, bekannt gegeben. Die Kooperation ist die erste von Andersen Global in Katar und Teil des fortgesetzten Wachstums des Unternehmens im Nahen Osten.

Al-Khalifa Law wurde vor 20 Jahren gegründet und hat sich als eine der führenden Kanzleien der Region etabliert. Das Team von Al-Khalifa Law verfügt über diversifizierte, umfassende Erfahrungen im Bereich Dienstleistungen in vielen Geschäftssektoren wie Handelsverträge, Steuern, Beschäftigung, Immobilien und Einzelhandel, geistiges Eigentum, Streitbeilegung sowie Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren.

"Eine Kooperation mit Andersen Global, die eine Kultur der Verantwortung, Transparenz und erstklassigen Dienstleistungen mit sich bringt, war für uns naheliegend", so Hamzeh Abdelhady, Office Managing Director von Al-Khalifa Law. "Wir werden weiterhin hochwertige Dienstleistungen auf den Markt bringen und unseren Kunden erstklassige, nahtlose Expertenverbindungen auf der ganzen Welt direkt anbieten."

"Hamzeh und sein Team haben in den letzten 20 Jahren beeindruckende Erfahrung bei der Erbringung spezialisierter Dienstleistungen für internationale Unternehmen gesammelt", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC. "Katar wird als Standort im Mittleren Osten immer wichtiger und als Markt für Rechts- und Steuerdienstleistungen weiter an Bedeutung gewinnen. Die Region setzt die Diversifizierung der Wirtschaft weiter fort und immer mehr grenzüberschreitende Investitionen werden getätigt. Die Kooperation mit Al-Khalifa wird uns ermöglichen, weiterhin erstklassige Dienstleistungen im Nahen Osten anzubieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 134 Standorten präsent.

