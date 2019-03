BEIJING (IT-Times) - Die chinesische Regierung ist bekannt dafür, dass sie sich in Märkte einmischt und Unternehmen mit Sanktionen und staatlichen Subventionskürzungen bis zum Ruin treiben kann. Nun will die Regierung in Beijing die Subventionen für Elektroautos deutlich zurückfahren, um Innovationen...

Den vollständigen Artikel lesen ...