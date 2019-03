Wirecard ist am Dienstag um mehr als 24 % nach oben geklettert. Dies war die Reaktion darauf, dass die Untersuchungsergebnisse zum vorgeblichen Bilanzskandal offenbarten, dass Wirecard offenbar nicht im großen Stil für Bilanzunregelmäßigkeiten verantwortlich ist. Die Reaktion fiel allerdings ausgesprochen üppig aus. Mehr als 24 % Plus an einem Handelstag werden wiederum nachfolgende Reaktionen nach sich ziehen.

Charttechnisch rasant

Charttechniker sehen in dem nun entstehenden Bild enormes ... (Frank Holbaum)

