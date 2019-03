Blickt man auf die Fraport-Aktie aus einer langfristigen Perspektive muss festgehalten werden, dass die Aktie sich seit über einem Jahr in einem Abwärtstrend befindet. Kurzfristig bestimmte hingegen in den ersten drei Monaten des Jahres ein neuer Aufwärtstrend das Bild. Er wurde gestartet, nachdem der Wert zuvor am 20. Dezember bei 60,60 Euro ein neues Tief ausgebildet hatte.

In der Spitze stieg der Kurs bis zum 19. März auf 73,88 Euro an. Danach übernahmen die Bären mit brachialer Gewalt das ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...