"Freie Presse" zu Treffen EU/China:

"Die chinesische Regierung will die Sicherheit für die rasch steigenden Investitionen und die wachsende Zahl chinesischer Bürger in politisch fragilen Ländern entlang der "Seidenstraße" selbst in die Hand nehmen. 2015 verabschiedete China ein Anti-Terror-Gesetz, das Auslandsmissionen von Einheiten der Volksbefreiungsarmee zulässt, und es eröffnete seine erste internationale Militärbasis in Dschibuti. Misstrauen gegenüber China ist also durchaus angebracht. Es fehlt aber der konkrete Gegenentwurf."/zz/DP/he

