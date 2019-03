Der Streit um sogenannte Negativzinsen in einem Riester-Sparplan zur Altersvorsorge steht erneut vor einer Entscheidung. Als zweite Instanz verkündet am Mittwoch (14.00 Uhr) das Oberlandesgericht Stuttgart sein Urteil. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen die Kreissparkasse Tübingen geklagt, weil die in ihrem Sparplan "VorsorgePlus" einen positiven Staffelzins mit dem negativen variablen Zins verrechnet hatte (Az. 4 U 184/18).

Die Verbraucherschützer halten das für unrechtmäßig, waren in erster Instanz am Landgericht Tübingen aber gescheitert. Die Richter sahen genau wie die Sparkasse selbst keine unangemessene Benachteiligung von Verbrauchern, weil der Gesamtzins am Ende immer positiv gewesen sei und kein Kunde tatsächlich Negativzinsen habe bezahlen müssen.

Zugleich entscheiden die Stuttgarter Richter über eine Klage der Sparkasse gegen die Verbraucherzentrale. Das Geldinstitut will, dass die Verbraucherschützer nicht mehr verbreiten dürfen, dass für den Sparplan ein Negativzins oder ein Entgelt bezahlt werden muss. Das Landgericht Tübingen hatte auch diese Klage abgewiesen. Am Ende waren daher beide Parteien in Berufung gegangen./eni/DP/stw

AXC0025 2019-03-27/05:49