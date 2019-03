Den neuesten Stand bei den Möglichkeiten vernetzter Produktionsabläufe ("Industrie 4.0") will die Hannover Messe auch in diesem Jahr abbilden. Zu den Schwerpunkten der nach Veranstalterangaben weltgrößten Leistungsschau zählen künstliche Intelligenz, das maschinelle Lernen sowie der Mobilfunkstandard 5G, der etwa fürs autonome Fahren oder die Zusammenarbeit von Robotern als Voraussetzung gilt. Die Organisatoren wollen an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) den Vorhang lüften und erste Trends präsentieren. Unter dem Motto "Industrial Intelligence" werden vom 1. bis zum 5. April insgesamt 6500 Aussteller aus 75 Ländern in der niedersächsischen Landeshauptstadt erwartet. Partnerland ist in diesem Jahr Schweden./rek/DP/stw

