Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 9. April:

MITTWOCH, DEN 27. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: Ströer Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Indus Holding Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: HHLA Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Medigene Jahreszahlen (endgültig)

09:30 D: ElringKlinger Bilanz-Pk, Stuttgart

10:00 D: SGL Carbon Bilanz-Pk, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Commerzbank Geschäftsbericht

D: Stemmer Imaging Halbjahreszahlen

D: Deutsche Bahn AR-Sitzung

S: Ericsson Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

D: DIW-Konjunkturbarometer

08:45 F: Verbrauchervertrauen 03/19

08:45 F: Erzeugerpreise 02/19

10:00 I: Verbrauchervertrauen 03/19

10:30 D: Pk Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-

-Böckler-Stiftung zu Konjunkturprognose 2019/2020, Berlin

11:30 D: Anleihe

Laufzeit: 10 Jahre

Volumen: 3 Mrd EUR

13:30 USA: Handelsbilanz 01/19

15:00 USA: Leistungsbilanz Q4/18

15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

GB: Entwicklung im Brexit-Streit - Britisches Parlament berät über

Alternativen zum Austrittsabkommen

08:30 D: Konferenz "The ECB and Its Watchers" u.a. mit einer Eröffnungsrede

von EZB-Präsident Mario Draghi

09:00 D: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet, ob es ein zweites

Musterverfahren im VW-Dieselskandal gibt, Stuttgart

09:15 D: Pk des Fondsanbieters Fidelity: "Themeninvestments: Mehr als nur ein

Hype?", Frankfurt

09:30 LU: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Widerrufsrecht beim Online-

-Matratzenkauf, Luxemburg

10:30 D: OLG Karlsruhe, Außenstelle Freiburg, verhandelt im Zusammenhang mit

dem VW-Dieselskandal mehrere sog. Nacherfüllungsklagen gegen Händler

15:00 D: Forum 2019 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung

(IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zu "Germany First? Wie geht es weiter

mit der Europäischen Integration?" mit Bundesjustizministerin

Katarina Barley (SPD)

18:30 h Podiumsdiskussion, u.a. Bundesfinanzminister Olaf Scholz

(SPD) und Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender

DONNERSTAG, DEN 28. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 A: S&T Jahreszahlen

07:00 D: Kuka Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:00 D: Cewe Jahreszahlen

07:00 D: Varta Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: Takkt Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: Evotec Jahreszahlen

07:00 LU: Aroundtown Jahreszahlen

07:30 D: Adler Real Estate Jahreszahlen

07:30 D: Vossloh Jahreszahlen

07:30 D: United Internet Jahreszahlen

07:30 D: SLM Solutions Jahreszahlen

07:30 D: 1&1 Drillisch Jahreszahlen

08:00 D: PWO Jahreszahlen (endgültig)

08:00 D: Cancom Jahreszahlen (endgültig)

08:00 D: Singulus Jahreszahlen

08:30 D: Baywa Jahreszahlen (endgültig)

10:00 D: Biotest Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 D: KSB Bilanz-Pk, Frankenthal

10:00 D: Deutsche Telekom Hauptversammlung, Bonn

10:00 D: Sartorius Hauptversammlung, Göttingen

10:00 D: Volkswagen Nutzfahrzeuge Jahres-Pk, Hannover

10:30 CH: Givaudan Hauptversammlung, Genf

10:30 D: EnBW Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 D: Leifheit Bilanz-Pk, Frankfurt

11:00 D: Deutsche Bahn Bilanz-Pk, Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Aareal Bank Geschäftsbericht

D: Pfeiffer Vacuum Jahreszahlen (endgültig)

D: SMA Solar Geschäftsbericht

GR: National Bank of Greece Jahreszahlen

GB: Shell IFRS16 Business Update Call

I: Buzzi Unicem Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 03/19

09:00 E: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

10:00 EU: Geldmenge M3 02/19

10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 03/19

10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/19

10:30 D: Außenhandels-Pk zu "Europa am Scheideweg - Staatsinvestitionen und

offensive Industriepolitik als Allheilmittel?" mit Holger Bingmann,

Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA), Berlin

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 03/19

11:00 EU: Konjunkturklima-Indikator 03/19

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/19 (endgültig)

13:30 USA: BIP Q4/18 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/18 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:00 D: Verbraucherpreise 02/19 (vorab)

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/19

SONSTIGE TERMINE

09:45 D: Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB): "Finanzintermediation,

Regulierung und Wirtschaftspolitik" u.a. mit EZB-Vizepräsident

Luis de Guindos, Frankfurt

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008

11:00 D: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie stellt neues Gutachten

11:00 D: Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose, Frankfurt

CHN: Neue Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister

Steven Mnuchin wollen in Peking über eine Lösung des seit Monaten

andauernden Konflikts verhandeln. Die Gespräche sollen am Freitag

fortgesetzt werden.

FREITAG, DEN 29. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 S: Hennes & Mauritz Q1-Zahlen

07:00 D: Nemetschek Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: GFT Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: RIB Software Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Tele Columbus Jahreszahlen (endgültig)

10:30 D: Wüstenrot & Württembergische Jahres-Pk, Kornwestheim

11:00 D: Rhön-Klinikum Bilanz-Pk, Frankfurt

15:00 D: Villeroy & Boch Hauptversammlung, Merzig

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

I: Telecom Italia Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 J: Arbeitslosenquote 02/19

00:50 J: Industrieproduktion 02/19 (vorab)

00:50 J: Einzelhandel 02/19

01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 03/19

08:00 D: Einzelhandelsumsatz 02/19

08:00 D: Index der Außenhandelspreise 02/19

08:45 F: Konsumausgaben 02/19

08:45 F: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

09:00 E: BIP Q4/18 (endgültig)

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 02/19

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 03/19

10:00 PL: Verbraucherpreise 03/19 (vorläufig)

10:00 I: Erzeugerpreise 02/19

10:30 GB: BIP Q4/18 (endgültig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

11:00 GR: Einzelhandelsumsatz 01/19

11:00 I: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

12:00 P: Industrieproduktion 02/19

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/19

14:45 USA: Chicago PMI 03/19

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/19

15:00 USA: Neubauverkäufe 02/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008, Hannover

11:00 D: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses

SONNTAG, DEN 31. MÄRZ 2019

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19

MONTAG, DEN 1. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 D: Voltabox Jahreszahlen (endgültig)

10:30 CH: Clariant Hauptversammlung, Basel

20:00 USA: Broadcom Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: Tankan Q1/19

02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

11:00 EU: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/19

15:45 EU: EZB Monatsbericht 03/19

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/19

16:00 USA: Bauinvestitionen 02/19

SONSTIGE TERMINE

08:00 D: Auftakt Hannover Messe

09:00 h Pk VDMA / 18:30 h Pk Siemens AG

09:00 D: Sondersitzung des saarländischen Landtags mit Besuch des

EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, Saarbrücken

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008, Hannover

DIENSTAG, DEN 2. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Grenke Neugeschäft Q1/19

07:30 D: Schaltbau Holding Jahreszahlen (endgültig)

10:30 DK: A.P. Moller-Maersk Hauptversammlung

11:00 D: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien Bilanz-Pk, Leipzig

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance Q2-Zahlen

14:00 F: Credit Agricole Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 03/19

USA: Pkw-Absatz 03/19

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 E: Arbeitslosenzahlen 03/19

11:00 EU: Erzeugerpreise 02/19

11:00 EU: Arbeitsmarktzahlen 02/19

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/19 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

08:00 D: Fortsetzung Hannover Messe

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008, Hannover

10:00 D: Prozessauftakt um Neckermann-Pleite aus dem Jahr 2012. Der

Insolvenzverwalter verlangt knapp 20 Mio Euro von den ehemaligen

Managern.

10:30 D: Jahrespressekonferenz des Bundesverbands der Agrargewerblichen

Wirtschaft e. V. und des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V.

MITTWOCH, DEN 3. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: VDMA Auftragseingang 02/19

10:00 CH: Sulzer Hauptversammlung, Winterthur

10:30 D: Rewe Jahres-Pk, Köln

11:00 D: Triton Beratungsgesellschaft Jahres-Pk, Frankfurt

11:00 D: Henkell Freixenet Jahres-Pk, Wiesbaden

14:00 DK: Vestas Hauptversammlung

14:15 CH: Zurich Insurance Hauptversammlung, Zürich

15:00 S: Volvo AB Hauptversammlung

15:00 USA: Schlumberger Hauptversammlung

16:30 CH: Geberit Hauptversammlung, Rapperswil-Jona

20:00 USA: Hewlett Packard Enterprise Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

E: Banco Santander Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 J: Nikkei PMI Dienste 03/19

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/19

09:15 E: PMI Dienste 03/19

09:45 I: PMI Dienste 03/19

09:50 F: PMI Dienste 03/19 (endgültig)

09:55 D: PMI Dienste 03/19 (endgültig)

10:00 EU: PMI Dienste 03/19 (endgültig)

10:30 GB: PMI Dienste 03/19

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 03/19

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 03/19

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

E: 19. Weltgipfel des World Travel & Tourism Council (WTTC), Sevilla

08:00 D: Fortsetzung Hannover Messe

DONNERSTAG, DEN 4. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 D: Wirecard Jahreszahlen

08:00 D: Rocket Internet Jahreszahlen

10:00 D: ZF Friedrichshafen Bilanz-Pk, Friedrichshafen

11:00 D: NordLB Jahres-Pk, Hannover

11:00 D: Rossmann Jahreszahlen

13:00 FIN: UPM-Kymmene Hauptversammlung

15:00 CH: PSP Swiss Property Hauptversammlung, Zürich

16:30 CH: Rieter Hauptversammlung, Winterthur

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: VTG Jahreszahlen

F: Generale Investor Day

GB: Saga Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NL: Verbraucherpreise 03/19

08:00 D: Auftragseingang Industrie 02/19

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 7.3.19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: "Weltwirtschaftstag 2019" - Unter dem Motto "Europa in der Welt"

Veranstalter: DIHK, Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.

Berlin

FREITAG, DEN 5. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CH: Ems-Chemie Umsatz Q1/19

08:00 GB: Easyjet Q2-Zahlen

08:00 GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 03/19

09:00 CH: Straumann Hauptversammlung, Basel

11:00 E: CaixaBank Hauptversammlung

14:00 CH: Panalpina ao Hauptversammlung, Basel

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 J: Frühindikatoren 02/19 (vorläufig)

08:00 D: Industrieproduktion 02/19

08:45 F: Leistungsbilanz 02/19

09:00 D: Commerzbank-Konjunkturfrühstück mit Chefvolkswirt Dr. Jörg Krämer

09:00 E: Industrieproduktion 02/19

11:00 EU: Einzelhandel 02/19

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/19

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Frankreich

EU: Fitch Ratingergebnis Estland, Belgien

EU: Moody's Ratingergebnis Slowakei

SONSTIGE TERMINE

F: G7-Außenministertreffen zur Vorbereitung auf G7-Gipfel in

Biarritz im August

D: Abschluss Hannover Messe

RU: Informelles Treffen der EU-Finanzminister und der

Euro-Finanzminister (1. Tag), Bukarest

TR: Umzug vom Istanbuler Atatürk-Flughafen zum neuen Airport im

Norden der Stadt

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 8. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Henkel Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 D: Deutsche Apotheker- und Ärztebank Bilanz-Pk, Frankfurt

22:30 USA: Goodyear Tire & Rubber Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: BoJ Leistungsbilanz 02/19

01:50 J: Handelsbilanz 02/19 (vorläufig)

08:00 D: Handelsbilanz 02/19

08:00 D: Leistungsbilanz 02/19

10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 04/19

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

18:30 D: Jahresempfang Bundesverband deutscher Banken mit dem Vorsitzenden

der FDP, Christian Lindner, Berlin

DIENSTAG, DEN 9. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Dekabank Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 D: Steag Bilanz-Pk, Essen

15:00 USA: Bank of New York Mellon Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Google-Cloud-Konferenz Next ?19, San Francisco

TERMINE KONJUNKTUR

F: OECD stellt Wirtschaftsstudie für Frankreich vor

10:00 I: Einzelhandelsumsatz 02/19

11:00 GR: Industrieproduktion 02/19

SONSTIGE TERMINE

D: Beginn Internationale Energiewende-Konferenz

09:00 h Rede Außenminister Heiko Maas (SPD)

09:15 h Rede Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

11:45 h Rede Umweltministerin Svenja Schule (SPD)

18:00 h Pressegespräch beim Bundesverband Erneuerbare Energie

B: EU-China-Gipfeltreffen in Brüssel

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-

Holding 2007/2008, Hannover

10:00 D: Pk der Chemieverbände Rheinland-Pfalz u.a. zur wirtschaftlichen

Entwicklung der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Rheinland-

Pfalz 2018 und die Erwartungen der Branche 2019, Ludwigshafen

10:00 D: Vorstellung der Frühjahrskonjunkturumfrage 2019 der Brandenburger

Handwerkskammern, Frankfurt (Oder)

10:30 D: Pk Luftfahrtmesse Aero, Friedrichshafen

