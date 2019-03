Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 26.3. -7,39%, Volumen 145% normaler Tage , LMI: Lion E-Mobility am 26.3. -5,71%, Volumen 139% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 26.3. -3,48%, Volumen 0% normaler Tage , HDM: Honda Motor am 26.3. 4,48%, Volumen 562% normaler Tage , BIIB: Biogen Idec am 26.3. 5,74%, Volumen 361% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 26.3. 7,56%, Volumen 63% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Steinhoff SNH 0.111 7.56% Biogen Idec BIIB 232.910 5.74% Honda Motor HDM 24.710 4.48% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...