Wer privat Wohnungen vermietet, wird in der Regel nicht reich - und auch Profis sind weniger schlimm, als viele Vermuten. Das Klischee vom gierigen Vermieter im Faktencheck.

Über Vermieter gibt viele Vorurteile. Eines der beliebtesten Klischees ist das des gierigen Kapitalisten. Festgemacht wird dieses Feindbild an Investoren, die Altbauten luxussanieren, um Mieten massiv zu erhöhen. Oder an Immobilienprofis, die Mietshäuser aufkaufen, aufteilen, und die einzelnen Wohnungen teuer weiter veräußern. Genaue Zahlen dazu, wie häufig das vorkommt, gibt es kaum. Tatsächlich ist über deutsche Vermieter relativ wenig bekannt. Insbesondere Privatpersonen, die Wohnungen nebenberuflich vermieten, sind statistisch eine Blackbox. Repräsentative Studien, die auf Stichproben basieren, sind bei vier Millionen privaten Vermietern aufwendig und teuer. Entsprechend selten kommen neue Analysen auf den Markt. Trends lassen sich so kaum ablesen.

Das, was es an belastbaren Zahlen gibt, zeichnet jedenfalls ein anderes Bild als die üblichen Klischees. Die wichtigsten Vorurteile gegenüber Vermietern im Fakten-Check:

Vermieter sind Großgrundbesitzer

In Berlin fordert eine Initiative Großvermieter wie die Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia zu enteignen. Wer mehr als 3000 Wohnungen im Bestand habe, solle seine Immobilien an den Staat abgeben. Die börsennotierten Vermieter Vonovia oder Deutsche Wohnen kontrollieren zusammen jedoch nur 2,2 Prozent des Wohnungsmarkts. Alle professionellen, privatwirtschaftlichen Wohnungsbesitzer kommen insgesamt auf einen Marktanteil von 17 Prozent.

Zwei Drittel der 24 Millionen in Deutschland vermieteten Wohnungen gehören privaten Vermietern. Statistisch halten sie ...

