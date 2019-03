Der in Schieflage geratene Möbelhändler Steinhoff hat sich frische Mittel besorgt. Das Unternehmen hat erfolgreich eine weitere Beteiligung abgestoßen. Mittels Bookbuildingverfahren veräußerte das im SDAX gelistete Unternehmen, dem zuletzt Bilanzmanipulationen im Umfang mehrere Milliarden Euro nachgewiesen wurden, von Anteilen an der KAP Industrial Holding. Doch was bringt der vermeintliche Geldsegen?

Den vollständigen Artikel lesen ...