Regionale gefahrenübergreifende Frühwarnsysteme werden durch Echtzeit-Blitzdetektion und Nowcasting für schwere Stürme ergänzt

Earth Networks, ein globaler Anbieter von Wetterinformationen, gab heute seine Partnerschaft mit dem regionalen gefahrenübergreifenden Frühwarnsystem für Afrika und Asien (Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia, RIMES) bekannt. Die Partnerschaft wird ein mehrjähriges Kooperationsprogramm ermöglichen, um die Kapazitäten der National Hydro Meteorological Services (NMHS) der RIMES-Mitgliedsstaaten zur Frühwarnung bei Unwettern zu verbessern. Die Ankündigung erfolgte auf der 6. jährlich stattfindenden Konferenz InterMET Asia in Singapur.

Gemeinsam arbeiten die beiden Organisationen daran, den Zugang zu zuverlässigen Wetterinformationen und Frühwarnfähigkeiten in Afrika und Asien zu verbessern. Durch die Bereitstellung von Erkenntnissen aus seinen Wetter- und Blitzortungsnetzen vor Ort stellt Earth Networks RIMES kritische hyperlokale Daten zur Verfügung, um den regionalen NMHS zu helfen, Wetterbeobachtungslücken in Echtzeit zu schließen und genauere Prognosen zu ermöglichen. Diese technologischen Verbesserungen werden vor und während schwerer Wetterereignisse zu schnelleren Warnungen an die Öffentlichkeit führen.

Earth Networks verfügt über jahrelange Erfahrung im Betrieb eines Frühwarnsystems für Unwetter in allen RIMES-Regionen, das den kompletten Umfang an Visualisierungs-, Prognose-, Sturmidentifizierungs-, Warn- und Verfolgungsdiensten bereitstellt, auf die Behörden und Privatunternehmen gleichermaßen vertrauen. Diese neue Vereinbarung mit RIMES unterstützt das Engagement von Earth Networks für den Aufbau nachhaltiger öffentlich-privater Wetterinformationsdienst-Partnerschaften mit NMHS auf der ganzen Welt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Earth Networks mit RIMES und seinen Mitgliedstaaten an technischen Optionen für kommerzielle Lösungen zusammenarbeiten, um die Prognose- und Warnfähigkeit bei schweren Wetterereignissen zu verbessern. Zusätzlich zur Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter von RIMES wird Earth Networks umfassende Wetterdaten anbieten, u. a. Echtzeit- und historische Blitzdaten, Wetterbeobachtungen, Vorhersagen sowie Live-Sturmortung und Warnung über Sferic Maps und Sferic Mobile. RIMES wird daran arbeiten, Blitzdaten und Alarmierungsfunktionen von Earth Networks in seine gefahrenübergreifende Frühwarnplattform zu integrieren.

"Der Zugang zu den einzigartigen Blitzdetektionsdaten und -technologien von Earth Networks bringt ein höheres Maß an Situationsbewusstsein für aufziehende Unwetter, das wir in unseren Mitgliedsstaaten fördern wollen", sagte A.R. Subbiah, Direktor von RIMES. "Unser erstes Bestreben im Rahmen der Nutzung dieser wertvollen Daten ist der Einsatz eines neuen Entscheidungshilfe-Tools und einer mobilen Echtzeit-Alarmierungsanwendung in Odisha, dem Staat mit der höchsten Anzahl von Blitztoten in Indien und einem Gebiet, das für häufige und gefährliche Gewitter, Zyklone und heftige Regenfälle bekannt ist, die Überschwemmungen verursachen."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit RIMES, um bei der Entwicklung skalierbarer Wetterüberwachungs- und Alarmtechnologien für NMHS zu helfen, die genaue und rechtzeitige Warnungen bei extremen Wetterbedingungen liefern", sagte Jim Anderson, Senior Vice President, Global Sales bei Earth Networks. "Unser Ziel ist es, RIMES weiter zu unterstützen, indem wir seinen Mitgliedsregierungen verwertbare Risikoinformationen zur Verfügung stellen, um den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung von Eigentum durch Wettereinflüsse zu reduzieren."

Durch diese Zusammenarbeit haben RIMES und seine Mitgliedstaaten Zugang zu einer Reihe fortschrittlicher Tools zur Wetterwarnung und -verfolgung von Earth Networks, einschließlich:

Übergreifendes Blitzortungssystem: Total Lightning Detection Network

Das Earth Networks Total Lightning Network, das über 1.700 Sensoren in 100 Ländern betreibt, ist das fortschrittlichste Blitzortungsnetzwerk der Welt. Seine Fähigkeit, sowohl Wolken- als auch Erdblitze umfassend zu überwachen, ermöglicht die Erstellung schnellerer Unwetterwarnungen, blitzgekoppelte Radaralternativen und Echtzeit-Sturmvisualisierungen.

Echtzeit-Wettervisualisierung und -warnung mit Sferic Maps und Sferic Mobile

Sferic Maps und die dazugehörige App Sferic Mobile bieten Meteorologen, Katastrophenmanagern und Notfallmanagern webbasierten Zugriff auf die besten Wettererkennungstechnologien der Branche. Nur Sferic Maps zeigt ein Live-Radar zusammen mit Blitzen, die vom Earth Networks Total Lightning Network erkannt wurden.

Schnellere Unwetterbenachrichtigungen mit Dangerous Thunderstorm Alerts

Die speziell von Earth Networks entwickelten Dangerous Thunderstorm Alerts (DTA) informieren im Voraus über das Potenzial für Unwetter, darunter Blitzeinschläge, starke Regenfälle, Hagel, starke Winde und erhöhte Bedrohung durch tornadische Aktivitäten.

Hohe Wolkenblitz-Frequenzen dienen als vorausgehende Indikatoren für die Gefahr eines aufkommenden Unwetters. Durch die Verfolgung erhöhter Wolkenblitz-Frequenzen und die Ausgabe dieser Warnmeldungen kann Earth Networks die Gefahr eines möglichen Unwetters um bis zu 45 Minuten im Voraus bekanntgeben.

Eine einzigartige Alternative zum Radar: PulseRad

Während sich das Radar als unschätzbares Werkzeug in der Wettervorhersage, -warnung und -forschung bewährt hat, fehlt es vielen Regionen der Welt an finanziellen Ressourcen und technischem Know-how für den Einsatz, den Betrieb und die Wartung einer Radarlösung.

PulseRad - die erste praktische Radaralternative, die auf nationaler und kontinentaler Ebene eingesetzt werden kann ähnelt optisch dem Radar und wurde entwickelt, um ähnliche Vorteile wie Radar zu geringeren Kosten zu bieten. Es aktualisiert schneller als Radar und kann direkt im Sferic Maps Wettervisualisierungs-Dashboard von Earth Networks aufgerufen werden.

Während herkömmliches Radar in der Reichweite auf weniger als 300 Meilen von landgestützten Radarstellen begrenzt ist, ist PulseRad auch in der Lage, Stürme über Ozeanen, nahgelegenen Inseln und in Bergregionen zu erkennen, die wichtige Informationen liefern, die vom herkömmlichen Radar nicht erfasst werden.

Über Earth Networks

Earth Networks hat in den vergangenen Jahren Partnerschaften in vielen Ländern aufgebaut, um Wetterbeobachtungs-, -vorhersage- und -warntechnologien zu schaffen, die kostengünstig und dabei leicht zu implementieren und zu warten sind. Das Unternehmen engagiert sich dafür, der Welt die besten Wetter- und Blitzbeobachtungsnetzwerke, Visualisierungsinstrumente und Frühwarntechnologien zur Verfügung zu stellen. Schulen, Flughäfen, Sportmannschaften, Versorgungsunternehmen und Regierungsbehörden verlassen sich auf unsere Frühwarnlösungen, um Menschenleben zu schützen, sich auf Wetterereignisse vorzubereiten und den Betrieb zu optimieren. Unternehmen aller Branchen nutzen unsere Wetterdaten zur Automatisierung von Entscheidungen bezüglich Risikomanagement, Geschäftskontinuität und Anlagenschutz.

Über RIMES

The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES) mit Sitz in Thailand ist eine internationale und zwischenstaatliche Institution, die sich im Besitz ihrer 48 Mitgliedsländer befindet und von diesen verwaltet wird, um Frühwarninformationen zu generieren und anzuwenden. RIMES wurde 2009 aus den Bemühungen der Länder in Afrika und Asien nach dem Tsunami im Indischen Ozean 2004 gegründet. Dabei handelt es sich um ein regionales Frühwarnsystem innerhalb eines gefahrenübergreifenden Rahmens für die Erzeugung und Übermittlung von Frühwarninformationen sowie für den Aufbau von Kapazitäten für die Vorbereitung und Reaktion auf grenzüberschreitende Gefahren.

