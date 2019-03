PROJECT Investment AG verstärkt Vorstand um Stefan Herb DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Personalie/Fonds PROJECT Investment AG verstärkt Vorstand um Stefan Herb 27.03.2019 / 07:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit Wirkung zum 1. April 2019 stellt sich der bisher zweiköpfige Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft des Bamberger Immobilienmanagers PROJECT Investment noch breiter auf. Neben Ralf Cont und Matthias Hofmann bringt Stefan Herb (55) künftig seine über 25-jährige Expertise als Vorstand im Bereich Portfoliomanagement ein. Die im Mai 2013 gegründete Kapitalverwaltungsgesellschaft PROJECT Investment AG verwaltet ein Eigenkapitalvolumen von über einer Milliarde Euro. Stefan Herb wechselt von der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG zur PROJECT Investment AG. Bei der DEMIRE AG, einem verbundenen Unternehmen des US-Investors Apollo Global Management, verantwortete er seit Oktober 2017 die Bereiche Beteiligungsmanagement und Treasury in leitender Position. Begleitend hatte er die Geschäftsführung der konzerneigenen Property Management- und Facility Management Gesellschaften inne. Außerdem bekleidete er in Personalunion die Position des Finanzvorstands der börsengelisteten Tochtergesellschaft Fair Value REIT-AG. Der gebürtige Pfaffenhofener und verheiratete Familienvater von zwei Kindern ist seit über 25 Jahren Volljurist mit den Schwerpunkten Immobilien-, Investment-, Gesellschafts- und Steuerrecht sowie Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Universität Regensburg. Bis September 2017 war er als Senior Portfolio Manager bei der Arbireo Capital AG in der Neuproduktauflage tätig. Bei der Deka Immobilien Investment GmbH zeichnete er in den Jahren 2007 bis 2014 als Prokurist der KVG und Leiter Fondsmanagement Individualfonds verantwortlich. Seit 2010 wirkte er als Geschäftsführer in zwei internationalen institutionellen Immobilienfonds. Weitere Stationen beinhalten Tätigkeiten im Fondsmanagement der REAL I.S. AG, der IC Immobilien Gruppe und der Deutschen Bank AG. Stefan Herb verfügt über Fachkenntnisse insbesondere im Immobilien-Transaktionsmanagement, der Geschäftsfeldentwicklung und der Investmentstrukturierung. Zudem konnte er sein Wissen als Dozent bei der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) / International Real Estate Business School (IRE|BS) sowie an der Fachhochschule Ingolstadt weitergeben. »Wir freuen uns mit Stefan Herb einen langjährig erfahrenen Immobilien- und Investmentspezialisten für unsere Kapitalverwaltungsgesellschaft gewonnen zu haben. Der jetzt dreiköpfige Vorstand bereitet den Weg für das weiterhin stabile organische Unternehmenswachstum der beiden PROJECT Gruppen mit einem noch breiteren Produktportfolio im Immobilienentwicklungsbereich«, so Ottmar Heinen, Vorstandssprecher der PROJECT Beteiligungen AG, der Holdinggesellschaft der PROJECT Investment Gruppe. »Es ist für mich eine große Freude, künftig einen gestaltenden Beitrag in einem ausgezeichnet aufgestellten Investmenthaus leisten zu können. Die PROJECT Gruppe vereint höchstes bauliches Know-how mit optimierter Eigenkapitalausstattung. Dies erzeugt eine Win-Win-Situation für Wohnungskäufer wie Fondsanleger. Insbesondere die Fähigkeit von PROJECT Investment, die breite Palette von institutionellen Investoren und Privatkunden differenziert zu bedienen, wird maßgeschneiderte und nachhaltige Produktlösungen hervorbringen. Der Wohninvestmentmarkt zeigt unverändert eine sehr große Nachfrage, er verlangt nach solch kombinierten Ansätzen im Kundeninteresse«, so Stefan Herb. Download Pressefoto Stefan Herb Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de 27.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 791557 27.03.2019 AXC0045 2019-03-27/07:19