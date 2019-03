Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Societe Generale von 27 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Analysten senkten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie vor allem wegen

niedrigerer Kapitalmarkterträge./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27. März 2019 / 05:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000130809

AXC0050 2019-03-27/07:31