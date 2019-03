The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 0BFA XFRA US65339KAR14 NEXTERA ENER. CAP.H.16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US871829BB25 SYSCO 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US88732JAS78 TIME WARNER CBL 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0189013823 LEGAL GENL GRP 04/UND FLR BD01 BON GBP N

CA B7HD XFRA XS1050552006 STADSHYPOTEK 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1050665386 MFINANCE FRANCE 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US06051GFD60 BK OF AMER.CORP 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA NCBM XFRA US06051GFE44 BANK AMERI. 14/19 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US57636QAA22 MASTERCARD 2019 BD02 BON USD N

CA RPEG XFRA US715638AW21 PERU 09/19 BD02 BON USD N

CA QDIC XFRA US74834LAU44 QUEST DIAGNOSTICS 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828C657 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828SN17 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0415065399 STHN WTR SERV.F.09/19 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0612409184 THAMES WTR KEMBLE F.11/19 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1204620915 AAREAL BANK MTN.HPF.S.210 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1387644864 YUNNAN PROV.I.H.G 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000DK0EWK7 DEKA IHS MTN S 7529 BD03 BON EUR N

CA F5DB XFRA FR0011629344 COVIVIO 13-19 CV EQ00 EQU EUR N