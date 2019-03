FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3AG1 XFRA JP3732000009 SOFTBANK CORP. 0.300 EUR

0YW XFRA JP3126240005 ARTERIA NETWORKS CORP. 0.120 EUR