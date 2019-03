FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DW1 XFRA JP3500610005 RESONA HOLDINGS INC. 0.084 EUR

DIP XFRA JP3496400007 KDDI CORP. 0.400 EUR

DPM XFRA JP3495000006 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 0.088 EUR

DAO XFRA JP3494600004 SCREEN HOLDINGS CO. LTD. 1.241 EUR

DNP XFRA JP3493800001 DAI NIPPON PRINTG 0.256 EUR

DDL XFRA JP3491000000 DAIDO STEEL 0.520 EUR

4D7 XFRA JP3486800000 DAITO TR. CONSTR. 2.386 EUR

DKI XFRA JP3481800005 DAIKIN IND. LTD 0.561 EUR

QHH XFRA JP3476480003 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS 0.424 EUR

D4S XFRA JP3475350009 DAIICHI SANKYO CO. LTD 0.280 EUR

TAY XFRA JP3469000008 MITSUBISHI TANABE PHARMA 0.224 EUR

TDJ XFRA JP3468820000 TANAKA CO. LTD 0.104 EUR

TDC XFRA JP3467200006 TAC CO. LTD 0.032 EUR

TKD XFRA JP3463000004 TAKEDA PHARM.CO.LTD. 0.721 EUR

TC6 XFRA JP3462680004 TAKEEI CORP. 0.080 EUR

TDI XFRA JP3460800000 TAKARA LEBEN CO.LTD. 0.088 EUR

TF2 XFRA JP3460200003 TAKARA BIO INC. 0.056 EUR

TKS XFRA JP3460000007 TAKARA STANDARD 0.128 EUR

TAX XFRA JP3459600007 TAKARA HLDGS 0.144 EUR

TDF XFRA JP3457750002 TAKANO CO. LTD 0.112 EUR

TYC1 XFRA JP3452000007 TAIYO YUDEN CO. LTD 0.088 EUR

TIE XFRA JP3449020001 TAIHEIYO CEMENT 0.240 EUR

PYV XFRA JP3448000004 PAC. MET. CO. LTD 0.080 EUR

TKK1 XFRA JP3443600006 TAISEI CORP. 0.520 EUR

DPR XFRA JP3440400004 DAIO PAPER CORP. 0.044 EUR

SB3 XFRA JP3436150001 SOFTBANK TECHNOLOGY 0.120 EUR

ZOF XFRA JP3436120004 SBI HOLDINGS INC. 0.641 EUR

SFT XFRA JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP. 0.176 EUR

3SY XFRA JP3435350008 SONY FINANCIAL HLDG INC. 0.500 EUR

SON1 XFRA JP3435000009 SONY CORP. 0.160 EUR

ANCA XFRA JP3429800000 ANA HOLDINGS INC. 0.561 EUR

DF6 XFRA JP3425600008 CENTRAL SPORTS CO.LTD. 0.312 EUR

XSC XFRA JP3421800008 SECOM CO. LTD 0.681 EUR

JP9 XFRA JP3421100003 JAPAN PETROLEUM EXPLORAT. 0.080 EUR

SUI XFRA JP3419400001 SEKISUI CHEM. 0.168 EUR