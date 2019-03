FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

D1U XFRA JP3497000004 DAIHATSU DIESEL MFG 0.120 EUR

RZT XFRA ZAE000060000 MERAFE RES LTD. RC-,01 0.004 EUR

LL6 XFRA ZAE000042164 MTN GROUP LTD. RC-,0001 0.200 EUR

VAYA XFRA FI0009900682 VAISALA OY A 0.580 EUR

XFRA DE000A2N4944 MARUDAI FOOD DZ/1 O.N.

2MW XFRA JP3921260000 METAWATER CO.LTD 0.248 EUR

XFRA DE000HLB4HA2 LB.HESS.-THR.INFL.03A/13 0.001 %

2KT XFRA JP3288970001 KONOIKE TRANSPORT CO.LTD 0.144 EUR

LPJA XFRA LU0129232525 LUPUS ALP.-SM.EO CH.INH.C 0.500 EUR

LPJB XFRA LU0129232442 LUPUS ALP.-SM.EO CH.INH.A 0.500 EUR

IWMH XFRA DE0009775643 AXA EUROPA 1.430 EUR

IWMG XFRA DE0008471376 AXA WELT 1.100 EUR

IWMB XFRA DE0008471327 AXA RENTEN EURO 0.500 EUR

NLV XFRA US6546241059 NIPPON TEL.+TEL.ADR

NIB1 XFRA US6540901096 NIDEC CORP.SPONS.ADR/1/4

KU1 XFRA US5012421013 KULICKE + SOFFA IND. 0.106 EUR

HDMA XFRA US4381283088 HONDA MOTOR ADR/1O.N.

CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.097 EUR

CWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.133 EUR

T8F XFRA JP3569200003 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS 0.064 EUR

AIY XFRA US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC. 0.327 EUR

SEBA XFRA SE0000148884 SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 0.623 EUR

SEBC XFRA SE0000120784 SKAND.ENSK. BKN C FR.SK10 0.623 EUR

D2N XFRA JP3548610009 DENA CO. LTD. 0.320 EUR

MK2A XFRA JP3862400003 MAKITA CORP.

WW8 XFRA JP3993850001 WATABE WEDDING 0.040 EUR

WA5 XFRA JP3992400006 WACOAL HLDGS CORP. 0.288 EUR

ROM XFRA JP3982800009 ROHM CO. LTD 0.601 EUR

RIC1 XFRA JP3973400009 RICOH CO. LTD 0.080 EUR

YGW XFRA JP3959400007 YODOGAWA STEEL WKS 0.280 EUR

YKE XFRA JP3955000009 YOKOGAWA EL. 0.120 EUR

UMZ XFRA JP3952000002 UNIDEN HOLDINGS CORP. 0.400 EUR

6MG XFRA JP3947800003 MEGMILK SNOW BRAND CO.LTD 0.320 EUR

USV XFRA JP3944130008 USS CO. LTD 0.197 EUR

YHA XFRA JP3942600002 YAMAHA CORP. 0.240 EUR