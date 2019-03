FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ifo-Präsident Clemens Fuest hat sich für eine Verschiebung des Brexit-Datums um zwei Jahre ausgesprochen. "Es besteht die Gefahr, dass es am 12. April zu einem Brexit ohne Abkommen kommt, der großen Schaden anrichtet und den keine der beiden Seiten wirklich will", erklärte Fuest.

Eigentlich sollte das Vereinigte Königreich am 29. März, also am Freitag, aus der Europäischen Union austreten. Angesichts des heftigen Streits in London um den Brexit-Kurs hatte der EU-Gipfel der britischen Regierung am vergangenen Donnerstag aber einen Aufschub gewährt.

"In der verlängerten Brexit-Frist um zwei Jahre könnte das Vereinigte Königreich den Brexit grundsätzlich überdenken", sagte Fuest. "Gleichzeitig sollte man in diesem Zeitraum nicht nur über das Austrittsabkommen, sondern auch über die dauerhaften politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU verhandeln. Letzteres bislang auszuschließen, war ein Fehler." Das alles verlängere zwar die Unsicherheit, aber ein harter Brexit wäre noch teurer, sagte Fuest.

Das britische Parlament will am Mittwoch in Probeabstimmungen ausloten, welche alternativen Szenarien in den Reihen der Abgeordneten Rückhalt haben. Zu den Optionen gehören ein gemeinsamer Binnenmarkt nach dem Beispiel Norwegens, ein Freihandelsabkommen nach dem Vorbild des europäisch-kanadischen Ceta-Vertrags oder ein Verbleib in der Zollunion.

