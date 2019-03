Übergeordnet herrscht seit Anfang Februar letzten Jahres ein intakter Aufwärtstrend, der die Notierungen von grob 150,00 Euro auf ein bisheriges Rekordhoch von 165,97 Euro aufwärts gedrückt hat. Damit erreichte der Euro-Bund Future jedoch zeitgleich das Niveau um das 161,80 % Fibonacci-Retracement, an dem es sehr häufig zu Trendwechseln kommt. Die bisherige Wochenkerze in Form eines Doji würde zu dieser Annahme sehr gut passen, sollte für den Aufbau von entgegengesetzten Positionen aber noch mindestens per Wochenschlusskurs bestätigt werden. Solange das Barometer aber innerhalb seiner dieswöchigen Handelsspanne zwischen 165,34 und 165,97 Euro seitwärts konsolidiert, sind tendenziell Bullen noch klar im Vorteil. Ein Ausbruch über die Rekordhochs würde hingegen eine Fortsetzung des bisherigen Aufwärtstrends forcieren.

Ein erstes Indiz für eine bevorstehende Abwärtsbewegung ergibt ...

