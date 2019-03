Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Das Umfeld sei zwar weiter von Unsicherheit geprägt, doch die Stimmung sei schlechter als die Lage, konstatierte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax signalisierte am Mittwoch eine Stunde vor dem Handelsstart einen Kursanstieg um 0,32 Prozent auf 11 455 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird etwa 0,4 Prozent im Plus erwartet. Am Dienstag hatten beide Indizes eine viertägige Verlustserie beendet und jeweils um über ein halbes Prozent zugelegt. Von den Übersee-Börsen droht zumindest kein Gegenwind: An der Wall Street stehen die Zeichen auf eine Fortsetzung des moderat freundlichen Vortags, während die Kursentwicklung in Asien gemischt ausfiel.

"Vor allem das Brexit-Chaos sorgt bei Marktteilnehmern für Zurückhaltung", führte Wortberg aus. Dazu würden immer wieder Konjunktursorgen als Grund für die schwachen Börsen genannt. Zwar deuteten nicht alle Wirtschaftsdaten auf eine Abkühlung hin. Doch die Anleger schienen entsprechende Informationen asymmetrisch wahrzunehmen: Während negative Daten ins Schema passten, würden positive Meldungen ignoriert.

Das britische Parlament stimmt am Abend über Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May ab. Die Abgeordneten im Unterhaus in London wollen nun auf eigene Faust eine Ersatzlösung für Mays Austrittsabkommen mit der EU suchen, das sie bereits zwei Mal abgelehnt haben. "Es ist weiterhin völlig offen, wie der Ausstieg Großbritanniens aus der EU vollzogen werden soll, wenn es überhaupt dazu kommt", betonte Wortberg.

Am deutschen Aktienmarkt sollten die Aktien von Daimler einen Blick wert sein. Der Automobilbauer steht einem Pressebericht zufolge kurz vor dem Verkauf der Hälfte seiner Kleinwagentochter Smart an den chinesischen Branchenkollegen Geely . Dies hätten drei mit den Plänen vertraute Personen berichtet, hieß es auf der Internetseite der "Financial Times". Dies könnte sich positiv auf die Daimler-Titel auswirken, da Smart nicht profitabel sei, sagte ein Händler.

Ansonsten stehen noch detaillierte Jahreszahlen des Werbevermarkters Ströer aus dem Index der mittelgroßen Werte MDax sowie einiger Unternehmen aus dem Nebenwerte-Index SDax auf der Agenda./gl/mis

ISIN DE0008469008

