Argumente hätten die Bären derzeit ja reichlich. Der BrExit wird zu einem Schrecken ohne Ende und lähmt die europäische Wirtschaft, ohne überhaupt vollzogen zu sein. Dass die US-Regierung weitaus mehr Probleme hat als gedacht, China in Sachen Handel in die Knie zu zwingen, ist an sich schon nicht gut für die Weltwirtschaft. Aber der Gedanke, was das erst wird, wenn Trump sich der uneinigen EU zuwendet, mag erst recht nicht behagen.

