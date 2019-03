Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Schwache Jahreszahlen von Eon und Innogy machten den Ausblick für die künftigen Vertriebsaktivitäten des Energiekonzerns zur Herausforderung, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Free Cashflow dürfte negativ bleiben und so werde sich der Druck auf die Bilanz noch erhöhen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 20:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-03-27/08:33

ISIN: DE000ENAG999