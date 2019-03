Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei Insolvenzverfahren in Deutschland, die im Jahr 2010 eröffnet und bis Ende 2017 beendet wurden, mussten die Gläubiger auf 96,1% ihrer Forderungen verzichten, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Sie erhielten durchschnittlich nur 3,9% ihrer Forderungen zurück. ...

