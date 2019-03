Von Carlo Martuscelli

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat in Japan die Zulassung für sein Diabetes-Medikament Forxiga erhalten. Der japanische Gesundheitsbehörde erteilte die Genehmigung zur Behandlung von Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes in Kombination mit Insulin, wie Astrazenca mitteilte.

Die Entscheidung basiere auf den Ergebnissen des klinischen Programms der Phase 3 sowie einer speziellen Studie mit japanischen Patienten. Forxiga war Anfang März in Europa zugelassen worden. Die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde über den Zulassungsantrag in der gleichen Indikation werde in der zweiten Jahreshälfte 2019 erwartet.

