FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt gegen 8.35 Uhr am Mittwoch um 14 auf 11.469 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.489 und das Tagestief bei 11.428,5 Punkten. Umgesetzt wurden 6.767 Kontrakte. Nach Einschätzung der Commerzbank dürfte das kurzfristige Abwärtsmomentum aufgrund der breit gestaffelten Unterstützungszone um 10.900 bis 11.400 weiter nachlassen. Insgesamt deute sich ein Übergang in einen Trading-Markt an, wobei der kurzfristige Konsolidierungstrend zur Seite verlassen werden dürfte.

March 27, 2019 03:38 ET (07:38 GMT)

