Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Group nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Karbonspezialist habe das erwartete Wachstum im Geschäft mit Spezialgraphiten (GMS) abgeliefert und bei faserverstärkten Materialien (CFM) habe es Anzeichen einer Verbesserung gegeben, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beides deute in die richtige Richtung./tih/la

