Die Hamburger Hafen und Logistik AG (ISIN: DE000A0S8488) will den Aktionären eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Damit würde die Dividende um 19,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (0,67 Euro) steigen. Die Hauptversammlung findet am 18. Juni 2019 statt. Die Ausschüttungsquote beträgt 54 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 19,20 Euro liegt die ...

