Karlsruhe (ots) - Am 10. April treffen sich zum achten Mal internationale Energieexperten mit führenden Vertretern aus Wirtschaft und Politik auf dem Gipfel des Global Energy Prize 2019 um unter dem Titel "Energy in the new Technological Cycle" über Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit im Energiebereich, wie die Steigerung der Energieeffizienz, die Entwicklung umweltfreundlicher Energiequellen und die Bewältigung des Klimawandels, zu diskutieren.



Für Journalisten ist der Gipfel nicht nur eine Gelegenheit, an Podiumsdiskussionen zu bahnbrechenden Energieinnovationen teilzunehmen, sondern auch an einem Ort global führende Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter der Energiebranche zu exklusiven Interviews zu treffen, wie beispielsweise:



- RODNEY JOHN ALLAM (Vereinigtes Königreich) - Mitglied des VN-Weltklimarat (IPCC) und Co-Preisträger des Friedensnobelpreis 2007 - ADNAN AMIN (VAE) - Generaldirektor der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) - RAE KWON CHUNG (Südkorea) - Mitglied des VN-Weltklimarat (IPCC) und Co-Preisträger des Friedensnobelpreis 2007, Mitglied High-level Expert Board der VN Generaldirektion für Wasser und Katastrophen - XIANSHENG SUN (China) - Generalsekretär des Internationalen Energieforum (IEF), Berichterstatter der chinesischen Regierung zu Energiepolitik und Energiesicherheit - HONGPENG LIU (China) - Direktor der Abteilung Energie der Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und Pazifik der VN.



Eine Agenda sowie ausführliche Portraits aller Panelisten sind online verfügbar: https://www.newsglobalenergy.org/summit2019eng



Der Gipfel des Global Energy Prize 2019 dient auch als Forum für die Preisträger des Global Energy Prize, der jährlich an wegweisende Innovatoren im Energiebereich vergeben wird. Der mit 530.000 Euro dotierte Preis ist eine der höchstdotierten internationalen Auszeichnungen auf dem Gebiet der Energieinnovation.



Eine Simultanübersetzung Deutsch / Englisch wird verfügbar sein. GPLUS ist gerne bei der Organisation von Interviews und der Logistik im Vorfeld und vor Ort behilflich.



