Bei der Veranstaltung im Rahmen des Innovationsforums Bre3D wurden die Preise in den Hauptkategorien "Materialien und Werkstoffe", "Prozesse und Verfahren", "Bionik und Design", "Funktionsintegration", "Produkte und wirtschaftliche Anwendung" sowie "Startups" vergeben. Dazu kam ein Sonderpreis in der Kategorie "Ausbildung und Training". 3D-Druck vielseitig nutzbar André Walter, Standortleiter von Airbus in Bremen, war begeistert: "Wir sind stolz, die Verleihung der ersten Bre3D-Awards an unserem Bremer Airbus-Standort ausrichten zu können und so der Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft Raum zu geben. Die eingereichten Projekte zeigen, wie vielfältig nutzbar der 3D-Druck in den verschiedensten Branchen ist. Da kann jeder noch etwas vom anderen lernen!" "Die Initiative Bre3D-Award sehen wir als wichtigen Impuls, um den Einsatz additiver Fertigung in der Region zu fördern und so die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Unternehmen zu steigern", so Marcus Joppe, Managing Director der Materialise. "Als ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Softwarelösungen rund um den 3D-Druck mit Standort in Bremen freuen wir uns daher sehr, dass wir uns als Jurymitglied und Kooperationspartner einbringen durften. Wir unterstützen die Gewinner gerne mit unseren 3D-Druck Produktionskapazitäten bei der Umsetzung ihrer Projekte. Zusätzlich wurde der Erfolg der eingereichten Projekte mit den von uns gedruckten Pokalen aus Metall und Kunststoff entsprechend gewürdigt und sichtbar gemacht," so Marcus Joppe, Managing Director der Materialise. 3D-Druck längst keine Zukunftsvision mehr "Die Bandbreite der Einreichungen zeigte deutlich, dass die additive Fertigung längst keine Zukunftsvision, sondern ein innovativer Bestandteil der Fertigungstechnologie geworden ist", betonte Martin Günthner, Bremer Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. "Die Technologie findet in vielen unterschiedlichen Branchen, sowohl in Großunternehmen wie auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen ihre Anwendung. Gestützt von einem regionalen Netzwerk aus den hier ansässigen wissenschaftlichen Instituten und Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft, haben sich Bremen und Bremerhaven dabei zu einem wichtigen deutschen Hotspot für diese Schlüsseltechnologie entwickelt." Die in Bremen ansässige Luft- und Raumfahrtindustrie ist ein wichtiger Innovationstreiber für die additive Fertigung, ebenso wie die Medizintechnik. Neben den breiten Anwendungsbereichen in der Industrie ist die additive Fertigung auch ein wichtiger Forschungsschwerpunkt in Bremen. Weitere Infos zu Wettbewerb, Projekten und Jury: www.bremen-innovativ.de/wp-content/uploads/2019/03/Bre3D-Award.pdf

Den vollständigen Artikel lesen ...