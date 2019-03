Der internationale Technologiekonzern Andrizt hat die nächste Generation der Produktfamilie der ModuScreen Drucksortierer - den neuen PrimeScreen X - am Markt eingeführt. Der neu entwickelte Sortierer zeigt laut Andritz signifikante Verbesserungen hinsichtlich Energieeffizienz, Sortierleistung und Wartungsfreundlichkeit. Wolfgang Lashofer, Senior Vice President and Global Division Manager der Andritz -Division Paper, Fiber and Recycling fasst zusammen: "Unser neuer PrimeScreen X reduziert den Energieverbrauch wesentlich, verbessert gleichzeitig die Leistung der Anlagen unserer Kunden und entspricht somit genau den Marktanforderungen." Des weiteren hat Andritz kürzlich die neue Tissuemaschine PrimeLineTEX für texturiertes Tissue offiziell ...

