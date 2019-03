(shareribs.com) Chicago 27.03.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade verzeichneten am Dienstag Kursverluste. Bei Weizen kam es zu Gewinnmitnahmen, nachdem der Mai-Kontrakt zuvor ein Monatshoch erreichte. Mai-Mais verbilligte sich um 2,5 Cents auf 3,7725 USD/Scheffel. Mais verzeichnete am Dienstag Gewinnmitnahmen, nachdem der Kontrakt zum Wochenauftakt noch ein Monatshoch verzeichnete. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...