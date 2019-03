Der Kohlenstoff-Spezialist SGL Carbon erwartet nach einem Gewinnsprung eine Stagnation in seinen Geschäften und auch die Beteiligungsfirma Indus bleibt wegen des Autobereichs für 2019 vorsichtig. Die Zahlen des Tages.

Dieser Tage veröffentlichen verschiedene Unternehmen ihre Quartals- und Jahresberichte. Die wichtigsten Zahlen des Tages im Überblick:

SGL Carbon erwartet StagnationDer Kohlenstoff-Spezialist SGL Carbon hat 2018 seine Jahresziele leicht übertroffen. Bei einem Umsatzanstieg um 21,8 Prozent auf 1,048 Milliarden Euro legte der operative Gewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen um 61 Prozent auf 64,6 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr peilt der Vorstand einen Anstieg des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich an, während das Ebit wohl auf dem Vorjahresniveau stagnieren dürfte.

Bosch will Umsatz mit Industrie-Vernetzung steigernDer Technologiekonzern Bosch will mit digitalen und vernetzten Lösungen für die Industrie in den kommenden Jahren ...

