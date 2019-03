Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts011/27.03.2019/09:05) - Wer Gold sein Eigen nennt, der muss sich keine Sorgen machen - auch nicht in Krisenzeiten. Gold war in allen Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte einer der wertvollsten und begehrtesten Tauschwerte. In den letzten Jahren war es darüber hinaus auch noch eines der profitabelsten Investments. Mit im Schnitt 12 Prozent Wertzuwachs pro Jahr ist Gold wieder aus seinem scheinbaren Dornröschenschlaf erwacht, denn Gold war und ist noch immer fixer Bestandteil jedes vernünftigen Investmentportfolios. Hans Kleser, Vorstandsvorsitzender der G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag , hat mit seinem Wertetableau aus physischem Gold, Diamanten und Rhodium eine Anlageform ins Leben gerufen, die es auch kleinen und mittleren Sparern erlaubt, Gold als sichere Wertanlage zu nutzen, um für die unsichere Zukunft vorzusorgen. https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Trotz Bitcoin-Hype und Aktienrally - Gold ist sicher und bringt Gewinn Man wagt gar nicht darüber nachzudenken, wie viel Geld beim Niedergang des Bitcoins verbrannt wurde und wie oft bei Aktien auf das falsche Pferd gesetzt wurde. Ein Wert glänzt seit Jahrtausenden, auch wenn Gold heute auch in Form von Anleihen, Fonds, Aktien oder Zertifikaten gehandelt werden kann. "Physisches Gold ist und bleibt eine sichere Sache, darum ist es auch in der Veranlagung von großen Vermögen immer mit einem beträchtlichen Anteil vorhanden. Sicher ist sicher", so Hans Kleser, der für viele wohlhabende Familien in Deutschland Gold lagert und verwaltet. "Gold, das in Form von Münzen oder Barren im eigenen Besitz ist, gibt einem das gute Gefühl, für alle Eventualitäten vorgesorgt zu haben und man kann auch in einem Krisenfall jederzeit zugreifen. Wenn das Gold dann auch noch ordentlichen Wertzuwachs bringt - was will man mehr?" Gold: Krisensichere und dennoch lukrative Anlageform Wer immer noch glaubt, seine Renten- oder Lebensversicherung sind sicher und werden ihm im Alter das Leben versüßen, der sollte ganz schnell umdenken. Bei einer Verzinsung von zuletzt nur minimalen 0,9 % bleibt nicht mehr viel für den eigenen Lebensabend übrig. Im Gegensatz dazu, ist bei richtigem Mix von Goldmünzen, Goldbarren, Diamanten und Rhodium, der eigene Lebensabend in Wohlstand so gut wie garantiert. Wertzuwächse von 12 % p.a. waren in den letzten Jahren selbstverständlich und die Werthaltigkeit von Gold über die Jahrhunderte ist ohnehin unbestritten. Informationen über die Anlage in Gold und Sachwerten und über das Wertetableau der G Deutsche Gold AG unter: https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Kontakt: G Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190327011

