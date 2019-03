TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit keiner klaren Richtung haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte gezeigt. Nach der Erholung am Vortag dominierte wieder Zurückhaltung. Die Sorgen um eine Abkühlung der globalen Konjunktur haben mit einem enttäuschend ausgefallenen US-Verbrauchervertrauen wieder neue Nahrung bekommen. Es steht zudem mit den Daten zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal aus den USA am Donnerstag ein weiterer wichtiger Indikator an.

Daneben blieben die Themen Handelsstreit und Brexit auf dem Radar. Der Markt geht weiter mehrheitlich davon aus, dass es bei den Handelsgesprächen zu einer Lösung kommen wird. Die Situation beim Brexit bleibt dagegen unübersichtlich. Am Mittwoch sollen Probeabstimmungen über Alternativen zum Brexit-Austrittsvertrag stattfinden.

"Die Marktbewegungen der vergangenen Woche haben uns überrascht, was die neu entdeckte Sensibilität für das Thema globale Konjunkturabschwächung betrifft", sagte John Brady von R.J. O'Brien & Associates. Er zeigt sich jedoch zuversichtlich - zumindest für die US-Konjunktur. "Die USA sind keine Insel, die Konjunktur wird sich zwar verlangsamen, wenn die Weltwirtschaft langsamer wird, aber ich denke, wir haben einen Puffer", ergänzt er.

Für den Nikkei-225 ging es in Tokio nach der Berg- und Talfahrt seit Wochenbeginn um 0,2 Prozent auf 21.379 Punkte nach unten. Der Yen gab einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab. Der Dollar kostete 110,60 Yen nach 110,15 Yen zur gleichen Vortageszeit. Zu Wochenbeginn war die Devise zwischenzeitlich mit 109,71 je Dollar auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert, gestützt von ihrem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

Der Schanghai-Composite stieg nach anfänglichen Verlusten um 0,9 Prozent auf 3.023 Punkte. Der Hang-Seng-Index verbesserte sich um 0,6 Prozent. Der Kospi verlor 0,2 Prozent. In Sydney trat der S&P/ASX-200 weitgehend auf der Stelle.

Neuseeland steigt mit Zinssenkungsfantasie auf Rekordhoch

In Neuseeland ging es gegen den Trend um 1,3 Prozent nach oben. Der Index schloss auf einem Rekordhoch. Gleichzeitig rutschte der neuseeländische Dollar von rund 0,6910 US-Dollar auf 0,6807. Die neuseeländische Notenbank hatte wie erwartet das Zinsniveau unverändert gelassen, allerdings angedeutet, dass der nächste Zinsschritt wohl eine Senkung sein dürfte. "Angesichts der schwächeren globalen Wirtschaftsaussichten und der verminderten Dynamik des Binnenkonsums ist es eher wahrscheinlich, dass der nächste Zinssschritt nach unten gehen wird", so die Reserve Bank of New Zealand. Trotz der Bedenken signalisierte die Notenbank, dass sie nicht in Eile sei, die Zinsen zu senken.

Die Analysten der ANZ gehen davon aus, dass die Zinssenkung noch vor November stattfinden wird. Die konjunkturelle Entwicklung in Neuseeland liege unter den Erwartungen und eine wirtschaftliche Beschleunigung in diesem Jahr erscheine unwahrscheinlich.

Autowerte in Tokio mit deutlichen Abgaben - Ex-Dividende

Deutlich unter Druck standen in Tokio einige Autowerte - zumindest optisch. Denn die Papiere von Nissan und Toyota wurden am Berichtstag ex-Dividende gehandelt. Die Nissan-Aktie verlor 3,5 Prozent und für die Titel von Toyota ging es um 2,0 Prozent nach unten.

In Seoul erholte sich die Aktie von Samsung Electronics etwas von den Abgaben der vergangenen beiden Tage, nachdem das Unternehmen am Dienstag eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Der Konzern rechnet für das erste Quartal mit einem Ergebnis unter den Erwartungen und verwies auf schwächere Umsätze bei Displays und Speicherchips. Die Schwäche im Chip-Sektor sei aber bereits bekannt, so Analysten. Die Aktie von Samsung stieg um 0,3 Prozent, für SK Hynix ging es um 1,1 Prozent aufwärts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.136,00 +0,09% +8,67% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.378,73 -0,23% +6,81% 07:00 Kospi (Seoul) 2.145,62 -0,15% +5,12% 07:00 Schanghai-Comp. 3.022,72 +0,85% +21,20% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.774,65 +0,56% +10,41% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.542,70 -0,16% +8,38% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.210,10 +0,31% +4,29% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.644,30 -0,34% -2,40% 10:00 BSE (Mumbai) 38.336,88 +0,27% +5,74% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1271 -0,0% 1,1275 1,1307 -1,7% EUR/JPY 124,69 +0,0% 124,63 124,56 -0,8% EUR/GBP 0,8538 +0,0% 0,8537 0,8573 -5,1% GBP/USD 1,3202 -0,0% 1,3208 1,3193 +3,6% USD/JPY 110,60 +0,1% 110,52 110,15 +0,8% USD/KRW 1135,95 +0,1% 1134,93 1133,65 +1,9% USD/CNY 6,7206 +0,1% 6,7157 6,7124 -2,3% USD/CNH 6,7290 +0,1% 6,7219 6,7185 -2,1% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8489 7,8491 +0,2% AUD/USD 0,7099 -0,5% 0,7138 0,7127 +0,8% NZD/USD 0,6799 -1,6% 0,6907 0,6902 +1,3% Bitcoin BTC/USD 3.981,50 +1,8% 3.911,75 3.902,75 +7,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,79 59,94 -0,3% -0,15 +28,6% Brent/ICE 68,08 67,97 +0,2% 0,11 +24,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,85 1.316,55 -0,1% -1,70 +2,5% Silber (Spot) 15,39 15,44 -0,4% -0,06 -0,7% Platin (Spot) 862,80 859,00 +0,4% +3,80 +8,3% Kupfer-Future 2,86 2,85 +0,4% +0,01 +8,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2019 04:26 ET (08:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.