Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft mit der chinesischen State Power Investment Corporation (SPIC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Dadurch habe Siemens weitere Optionen im Geschäft mit großen Gasturbinen in China, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la

