Laut Medienberichten wird der deutsche Autobauer Daimler seinen Stadtflitzer Smart zur Hälfte an den chinesischen Großaktionär Geely Automobile abgeben. Zuerst berichtete darüber die "Financial Times". Seit Jahren ist bekannt, dass Daimler mit dem 2-Sitzer keinen Gewinn erzielt. Die Aktie von Daimler rutschte in den vergangenen 12 Monaten von 69 Euro auf zweitweise 44,51 ...

