Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoneigung der Marktteilnehmer wird noch immer durch das politische Durcheinander in London bestimmt, denn heute wird wieder einmal abgestimmt, so die Analysten der Helaba.Weiterhin sei nicht klar, wie der EU-Ausstieg vonstattengehen solle, geschweige denn wann oder ob überhaupt. Eine grundsätzliche Zurückhaltung der Akteure an den Finanzmärkten sei daher nachzuvollziehen. Die Analysten würden aktuell einen geregelten EU-Austritt im Mai für das aus Sicht der Briten vernünftigste und daher wahrscheinlichste Szenario halten. Ausschließen könne man aber weder den harten "Brexit", noch eine abermalige, vielleicht dauerhafte Verschiebung. ...

