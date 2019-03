BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat nach Berechnungen der Brancheninitiative Zukunft Erdgas bereits an diesem Mittwoch sein CO2-Budget für das gesamte Jahr 2019 aufgebraucht, das ihm zum Erreichen des Pariser Klimaabkommens zusteht. Als Konsequenz fordert die Initiative von Deutschland eine Neuausrichtung seiner Klimapolitik "hin zu schnell wirkenden Maßnahmen."

Im Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft Ende 2015 das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Basierend auf Zahlen des Weltklimarates (IPCC) und einer Studie des WWF errechnete die Brancheninitiative für Deutschland ein nationales CO2-Budget von 198 Millionen Tonnen für 2019. Diese Menge sei bereits an diesem Mittwoch erreicht. Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland mit 853 Millionen Tonnen mehr als das Vierfache des vorgesehenen CO2-Budgets emittiert, so die Initiative.

"Der CO2-Tag ist ein Symbol für die verfehlte Klimapolitik. Er zeigt, dass unsere bisherigen Bemühungen ungenügend sind", sagte Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Erdgas. "Den unzähligen Debatten der vergangenen Jahre müssen daher endlich kraftvolle Taten folgen. Es ist an der Zeit, dass wir die uns zur Verfügung stehenden Lösungen für schnellen Klimaschutz nutzen." Er verwies auf die Energiequelle Gas, die Emissionen von Kraftwerke, Heizungen und Fahrzeuge schon heute kostengünstig senken.

March 27, 2019

