Die öffentliche Hand hat 2017 mit rund 13,5 Milliarden Euro deutlich mehr Geld in die außeruniversitäre Forschung und Entwicklung gesteckt. Dies waren sechs Prozent mehr als im Jahr 2016, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das Personal der außeruniversitären Einrichtungen wuchs um 2,7 Prozent auf mehr als 100 000 Vollzeitstellen. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf wissenschaftliche Mitarbeiter.

Der größte Teil der staatlichen Mittel (43,2 Prozent) floss in die Naturwissenschaften. Mehr als ein Viertel (28,5 Prozent) entfiel auf die Ingenieurwissenschaften. Weitere 1,4 Milliarden Euro (10,1 Prozent) gingen in die Humanmedizin, eine Milliarde Euro (7,1 Prozent) in die Geisteswissenschaften, knapp eine Milliarde Euro (6,3 Prozent) in die Sozialwissenschaften und 0,7 Milliarden Euro (4,8 Prozent) in die Agrarforschung.

Zur außeruniversitären Forschung gehören Einrichtungen von Bund, Ländern und Gemeinden sowie öffentlich geförderte private Einrichtungen ohne Erwerbszweck. Dazu zählen die Helmholtz-Zentren, die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft und der Max-Planck-Gesellschaft sowie der Leibniz-Gemeinschaft./tom/DP/jha

