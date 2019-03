"Die Eröffnung des Open Print Labs in Ann Arbor ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Aceo", betonte Dr. Bernd Pachaly, Projektleiter 3D-Druck bei Wacker Silicones. 2017 nahm Wacker sein erstes Aceo Open Print Lab in Burghausen in Betrieb. Hier können Anwender praxisnah testen, wie sie die Aceo-Drucktechnologie für ihre Zwecke am besten einsetzen können. Open Print Lab in Forschungszentrum integriert Bereits 2016 eröffnete Wacker den weltweit ersten Webshop für den 3D-Druck mit Silicon. Um jedoch verstehen zu können, welche Möglichkeiten eine innovative Technologie wie der Aceo-3D-Druck bietet, ist es wichtig, auch vor Ort präsent zu sein. "Das Wacker-Forschungszentrum für Silicone in Ann Arbor dient der Entwicklung von anspruchsvollen, zukunftsweisenden Lösungen. Mit dem neuen Open Print Lab können wir unser lokales Produktportfolio deutlich erweitern und die wachsende Nachfrage in der Region besser bedienen", sagte Ian Moore, Vice President Wacker Silicones bei der US-Tochtergesellschaft Wacker Chemical Corporation in Adrian, Michigan. Das neue Open Print Lab wird von Sarah Burke geleitet, die sich im F&E-Zentrum für Silicone bisher der Entwicklung innovativer Bau und Consumer Care- Anwendungen widmete. Mit den beiden zur Verfügung stehenden Druckern lassen sich Siliconkautschuke in unterschiedlichen Shore A-Härten und Farben verarbeiten. Die Aceo-Technologie ermöglicht die Realisierung völlig neuer Produktdesigns und komplexer Geometrien, wie sie beispielsweise fürs Rapid-Prototyping benötigt werden. Das Verfahren eignet sich aber auch für die Serienfertigung und kostengünstige Herstellung von Ersatzteilen. Theorie und Praxis Das Aceo Team in Ann Arbor wird außerdem auch Schulungen für Gruppen bis maximal vier Teilnehmer anbieten. Terminwünsche, Inhalt und Ablauf können mit dem Team vorab besprochen werden. Die Schulung umfasst sowohl die Theorie als auch die Praxis des 3D-Drucks mit Silicon, angefangen von den Grundlagen der additiven Fertigung bis zur Realisierung komplexer Designs. (sf) Über Aceo Die 3D-Drucktechnologie Aceo von Wacker ist das weltweit erste industrietaugliche Verfahren für die additive Herstellung von Flüssigsiliconkautschuk-Komponenten. Die einzigartige Drop-on-Demand-Technologie bietet große Gestaltungsfreiheit und ermöglicht die Herstellung von Teilen, welche die herausragenden Eigenschaften des Werkstoffs Silicon wie beispielsweise Temperatur- und UV-Beständigkeit oder Biokompatibilität von vollem Umfang besitzen. Siliconkautschuk ist extrem vielseitig und kann in vielen Schlüsselindustrien wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Gesundheits und Geräteindustrie und im Maschinenbau eingesetzt werden. Zu den Dienstleistungen, welche Aceo seinen Kunden anbietet, zählen unter anderem Unterstützung bei der Realisierung von Produktdesigns, Print Lab-Schulungen sowie ein Webshop, der sichere Dateitransfers und Bestellvorgänge ermöglicht. Aceo ist eine eingetragene Marke des Wacker-Konzerns. Weitere Informationen sind auf der Aceo-Website und unter folgendem YouTube-Link erhältlich.

Den vollständigen Artikel lesen ...