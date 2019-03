Zwei Drittel der Arbeitnehmer in Deutschland klagen über eine sehr hohe und zunehmende berufliche Arbeitsbelastung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR für die Sendung "mal ehrlich...macht uns die Arbeit krank?".



Demnach meinten 67 Prozent der befragten Arbeitnehmer, dass ihre gegenwärtige Arbeitssituation durch eine sehr hohe Arbeitsbelastung gekennzeichnet sei. 33 Prozent sagten, dies treffe "voll und ganz zu", 34 Prozent erklärten, dies treffe "eher zu". Auf die Frage, ob diese Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren zugenommen habe, gaben 40 Prozent an, dies treffe "voll und ganz zu", 29 Prozent, dies treffe "eher zu".